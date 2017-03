Với công nghệ ngày một phát triển, mạng xã hội có thể khiến một người bình thường dễ dàng trở thành hot girl, “hot” Facebook. Thậm chí những ca sĩ ít tên tuổi, những người thất nghiệp vẫn có thể nổi tiếng với hàng chục ngàn người like qua mỗi câu status hay bài hát. Tuy nhiên, việc không ít “hot” Facebook thật sự có một lượng người hâm mộ cực lớn như trên mạng hay không vẫn là dấu hỏi.

“Hot” trên Facebook chỉ tốn vài triệu đồng

Có khá nhiều giải pháp để trở thành người nổi tiếng, theo đó bao gồm từ các hành động khác thường cho đến thuê dịch vụ, thuê người hâm mộ. Tuy nhiên, hiện nay việc bỏ tiền làm một cách cụ thể, chi tiết, kế hoạch hẳn hoi thì trở thành người nổi tiếng có vẻ như ngày càng dễ dàng.

“Nhận đặt hàng số lượng lớn, cung cấp cho các đại lý bán like, chiết khấu cao. Nếu 5.000-10.000 like thì 80 đồng/like, trên 10.000 like thì 60 đồng/like. Có ba hình thức để bạn chọn lựa như trao đổi, quảng cáo trên diễn đàn, quảng cáo trên Facebook”, những mẩu giới thiệu như vậy được thấy tràn lan trên mạng.





Một trang rao bán like.

Mặc dù đã xuất hiện cách đây vài năm, thế nhưng hình thức kinh doanh like trên Facebook vẫn đang có giá. Nguyên nhân là ngày càng có nhiều người muốn nhanh chóng được nổi tiếng trên mạng.

Chị H., một dân kinh doanh like trên Facebook, cho biết chị liên kết cả hai fanpage lớn nên có sẵn sàng số lượng người like cần thiết. Thế nên tùy theo giá cả, một sự kiện nào đó hay muốn trở thành “hot” Facebook chỉ cần đạt được thỏa thuận thì sẽ có được số like cần thiết. Thậm chí số lượt like có thể kéo dài nếu có yêu cầu. “Chỉ cần trên chục triệu đồng, “đánh” like liên tục là có thể trở thành “hot” Facebook ngay ấy mà” - chị H. quảng cáo.

“Hot” nhất là... trở thành "ngôi sao"

Tuy nhiên, theo tư vấn của những người sành sỏi, hiện dịch vụ dành cho ai muốn thành “ngôi sao” đang “hot” hơn hết. Một tư vấn viên của dịch vụ này cho biết bạn có thể mua lượt nghe sản phẩm âm nhạc của mình trên các trang nhạc trực tuyến. “Đó gọi là chi phí để thành người nổi tiếng, lượt nghe hoàn toàn có thể mua, nếu 1 triệu lượt nghe thì tốn 2 triệu đồng, chúng tôi nhận tối đa làm 3 triệu lượt nghe với giá 7-8 triệu đồng” - tư vấn câu lượt nghe nói.

Thậm chí để trấn an khách hàng, tư vấn khẳng định chính trang nhạc trực tuyến cũng không thể biết đâu là người nghe ảo, người thật nên hoàn toàn yên tâm. Còn muốn lên hàng Top, sao thì cần đến 6 triệu lượt nghe và phải bỏ ra đến 15-16 triệu đồng, tất nhiên phải kết hợp luôn cả việc câu view fanpage - công ty tư vấn cũng đảm nhiệm luôn việc chăm sóc các trang này như một hình thức cam kết với khách hàng. “Hàng sao cần thêm tiền “lót tay” để chắc chắn được lên Top” - tư vấn giải thích.

Fan ảo hàng triệu, fan thiệt loe ngoe

Theo một chuyên gia công nghệ, với dân kinh doanh trên Facebook họ xây dựng các câu lạc bộ like thuê, thậm chí là tận dụng các App của Facebook để thu hút lượng người like lớn, sau đó cho người khác thuê lại. Thế nhưng thực tế loại hình câu like này chưa chắc hiệu quả như quảng cáo. Đơn cử như mua like trên bài hát, nếu bài hát không hay thì chắc chắn nó cũng không thu hút người nghe.

“Thực chất với những hình thức câu like không tương xứng. Nó sẽ chẳng có hiệu quả gì hết mà đôi khi nó còn có hại cho chính những người cố tình câu like” - ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc Công ty Emerald, cho biết.

Cụ thể, ông Thành phân tích sẽ có hai hậu quả tác dụng tiêu cực nhãn tiền là nếu fanpage ảo quá nhiều thì chính Facebook sẽ đóng trang này lại hoặc khóa vĩnh viễn. Thứ hai là thử tưởng tượng bạn có 1 triệu fan nhưng thực tế số lượng đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều này cũng đúng khi một nhãn hàng, thương hiệu hay shop trên Facebook có hàng chục ngàn lượt like nhưng khi bán ngoài đời thật chẳng có mấy ai mua.

Tác dụng ngược của việc câu like sẽ cho người tạo ra nó cảm thấy “hụt hẫng” về lầm tưởng vị thế ngôi sao của mình. Trên thực tế chỉ có cách gây ấn tượng vào chính nội dung thật của status, chăm sóc chúng thường xuyên và mua quảng cáo của chính Facebook mới là cách làm mang lại nhiều hiệu quả nhất hiện nay.

PHAN SAN



Đủ chiêu trò để nổi tiếng Trên mạng đầy rẫy những người muốn thành hot girl, hot boy với lượt theo dõi lên đến vài chục ngàn người sau một đêm. Gần đây, mọi người xôn xao về hình ảnh cô gái tung ảnh gợi cảm mời gọi người đi chơi Noel cùng hay chỉ cần một clip không mặc nội y nhảy múa đăng kèm trên trang mạng xã hội, một cô gái thản nhiên được hàng chục trang lá cải chú ý đăng tải và còn có dịp xuất hiện trong các sự kiện của showbiz.