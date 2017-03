* Lưu ý quan trọng: khi chuyển iPhone 5 đến Đại lý ủy quyền của Apple, bạn cần sao lưu toàn bộ dữ liệu trên máy vào iCloud hay trên máy tính, gồm danh bạ, hình ảnh... Tất cả dữ liệu, đồng thời tắt chức năng "Find my iPhone" và tự xóa hết dữ liệu sau khi sao lưu tại Settings > General > Reset > Erase all Content and Settings. Do trong quy trình thay pin cho máy, Apple sẽ xóa sạch dữ liệu trên iPhone 5 của bạn.