Thời hoàng kim của truyền hình cáp đã qua. Người sử dụng dịch vụ này tại Mỹ bắt đầu giảm từ năm 2004. Hiện nay số gia đình sử dụng truyền hình cáp là 54,8 triệu, giảm 3,3% so với năm 2012 và giảm 17,6% so với thập kỷ trước, theo nghiên cứu tại Mỹ của hãng IHS. Các công ty truyền hình cáp dự kiến sẽ mất khoảng 1,3 triệu người dùng vào năm 2014. Với Internet, khách hàng có thể xem rất nhiều chương trình truyền hình cáp, kênh tin tức và thể thao cũng như phim truyện, kết nối thẳng vào TV. Trang web của các kênh cũng cho phép người xem truy cập và xem chương trình.Hiện nay, điện thoại di động và sóng wifi cho phép người ta nói chuyện qua Skype, Facetime… với bạn bè, người thân khắp thế giới miễn phí và rất thuận tiện. Tại Mỹ, trong nửa đầu năm 2013, cứ 5 hộ gia đình thì có 2 hộ sử dụng mạng wifi, tăng so với cùng kỳ năm 2012. Con số này tăng nhanh trong thập kỷ qua, hiện có 90 triệu người trưởng thành, chiếm 38% dân số Mỹ, chỉ dùng mạng wifi, tăng gần gấp đôi so với 21% của nửa đầu năm 2009 và 3% của 2003. Việc sử dụng wifi và di động để trò truyện và chat video miễn phí giúp tiết kiệm tiền điện thoại cho người sử dụng so với dùng điện thoại cố định.

Vài năm trước đây, hệ thống định vị cá nhận được coi là thứ phải có đối với hầu hết giới lái xe để tránh đi lạc đường. Tuy nhiên, tình hình hiện giờ đã thay đổi và nhu cầu sử dụng thiết bị định vị cũng giảm. Tại Bắc Mỹ, trong năm 2012 chỉ có 7,5 triệu thiết bị được bán ra, giảm mạnh so với con số 18 triệu năm 2009, theo nguồn dữ liệu của công ty nghiên cứu Thụy Điển Berg Insight.Nhu cầu thiết bị này vẫn còn nhưng người sử dụng hiện nay có thể dùng cách khác với giá rẻ hơn. Thay vì trả từ 70-300 USD cho thiết bị định vị GPS mới, họ có thể sử dụng ứng dụng bản đồ để tìm đường. Ứng dụng này phổ biến trên hầu hết thiết bị di động thông minh và cho phép tải miễn phí. Ngoài ra, nhiều dòng xe mới hiện nay có trang bị sẵn hệ thống định vị. Theo Edmunds.com, 49% dòng xe năm 2013 có hệ thống định vị tiêu chuẩn, tăng từ 33% của các dòng xe năm 2010.

4. Đầu đĩa DVD

Doanh số bán và cho thuê DVD giảm nên không có gì ngạc nhiên khi ngày càng có ít người mua đầu đĩa DVD. Thay vì dùng DVD, ngày nay khách hàng có xu hướng xem video trên Internet. Các game thủ thì có thể sử dụng các máy chơi game như Xbox One và PlayStation4 để xem DVD.

Vì ngày càng có nhiều người đi du lịch nên nhu cầu đặt phòng khách sạn tăng, theo đó là giá phòng. Theo hãng PricewaterhouseCoopers, năm 2013, giá phòng trung bình tại các khách sạn Mỹ là 110,59 USD một đêm, tăng 4,1% so với năm 2012 và 12,6% so với 2010. Năm 2014, giá trung bình dự kiến tăng lên 115,68 USD. Tuy nhiên, hiện nay, du khách có thể lựa chọn đặt các căn hộ hoặc nhà dân tại điểm du lịch với giá rẻ hơn mà lại có nhiều không gian hơn.

Một số dịch vụ như Airbnb và Vacation Rentals cho phép du khách lựa chọn nhiều loại nhà để thuê. Một số còn cung cấp cả dịch vụ đón tiễn sân bay miễn phí. Chi phí ở sẽ giảm đáng kể nếu đi du lịch theo đoàn. Họ có thể thuê một căn nhà lớn với nhiều phòng ngủ. Những gia đình có trẻ em có thể thuê nhà và tự nấu ăn thay vì ăn ngoài trong suốt chuyến đi. Tuy nhiên, hình thức thuê nhà này không được an ninh bằng khách sạn.

6. Máy tính để bàn

Ngày nay, lượng người mua máy tính để bàn ngày càng ít. Máy tính bảng có thể sở hữu những tính năng tương tự như chơi nhạc, chia sẻ hình ảnh, lướt web mà giá cả đang ngày càng giảm. Ví dụ, máy tính iMac có giá từ 1.299 USD, laptop MacBook giá từ 999 USD trong khi máy tính bảng iPad chỉ từ 299 USD.Theo dữ liệu mới nhất của công ty nghiên cứu công nghệ thông tin IDC, trong năm 2012, lượng máy tính bàn bán ra trên toàn thế giới giảm 4% so với năm trước đó, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009. Tất nhiên, máy tính bàn vẫn rất cần thiết cho các nhà thiết kế đồ họa và nhân viên giao dịch bởi họ cần màn hình lớn.

7. Máy ảnh kỹ thuật số

Kích thước nhỏ và thiết kế phong cách khiến máy ảnh kỹ thuật số nhận dạng lấy nét được yêu thích trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, nhu cầu của người sử dụng bây giờ đã giảm. Theo Consumer Electronics Association, tại Mỹ năm 2013, lượng máy ảnh kỹ thuật số được bán ra là 11,5 triệu, giảm 44% so với năm 2012.

Doanh số năm 2014 dự kiến xuống dưới 8 triệu. Những người muốn chụp ảnh chất lượng cao thường lựa chọn máy ảnh chuyên nghiệp (DSLR) với ống kính rời. Còn những người khác thì có xu hướng sử dụng điện thoại di động thông minh với tất cả các tính năng tích hợp, bao gồm chụp ảnh.