Máy tính bảng và smartphone được phát triển để phục vụ cho rất nhiều nhu cầu khác nhau từ học tập, làm việc cho đến giải trí,…Và đôi khi nó cũng sẽ giữ cho những đứa trẻ ngồi yên trong khi bạn đang làm một việc gì đó.

1) Kid Song Machine ( http://goo.gl/LoVtOD )

Hầu hết thì trẻ em đều thích các ứng dụng có hình ảnh ngộ nghĩnh. Kid Song Machine là một trò chơi điển hình, với thiết kế khá đẹp mắt và trực quan, nó luôn gây được sự chú ý mạnh mẽ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Trong trò chơi này, những đứa trẻ phải quay bánh răng để lựa chọn bài hát muốn nghe, hoặc có thể nhấn vào các biểu tượng hình người hay động vật trong mỗi cảnh để nghe thêm các bài hát khác.

Nhìn chung trò chơi này khá dễ thương, chắc chắn rằng nó sẽ làm cho những đứa trẻ thích thú trong một thời gian dài. Đặc biệt, ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí trong cửa hàng ứng dụng của Windows.

2) Preschool Games ( http://goo.gl/4cbFOS )

Tùy thuộc vào lứa tuổi của những đứa trẻ mà bạn có thể chọn cho chúng các cấp độ chơi tương ứng. Ví dụ, các mức độ có thể chơi như là ghép hình (Jigsaw Puzzles), phát hiện sự khác biệt giữa hai bức hình (Spot the differences), tìm đường ra khỏi mê cung (Solve the maze), đếm số lượng đối tượng có trên hình (Count the objects), các trò chơi về trí nhớ (Solve the memory game)…

Đối với mỗi cấp độ được hoàn thành, điểm sẽ được cung cấp tương ứng, và những đứa trẻ có thể lựa chọn các nhãn dán hay hình dán như là một phần quà cho điểm số đã tích lũy được. Ứng dụng khá đơn giản, nhưng nó đòi hỏi bạn phải có kĩ năng nhất định để hoàn tất. Bên cạnh đó, Preschool Games cũng dạy cho con trẻ cách sử dụng máy tính bảng như kéo, trượt hay nhấp chọn vào các đối tượng. Tất nhiên, nó cũng được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

3) Connect The Dots Dinosaurs ( http://goo.gl/1hL17i )

Đa phần thì tất cả trẻ em đều yêu thích trò chơi kết nối các dấu chấm với nhau để tạo thành một hình ảnh nhất định. Và trong Connect The Dots Dinosaur, bạn sẽ thấy hình ảnh con khủng long nằm trên một cảnh quan tuyệt đẹp, việc bạn cần làm là kết nối chính xác các điểm được đánh số lại với nhau để nó trở thành một bức tranh hoàn thiện.

Ứng dụng này có thể dạy cho trẻ cách học đếm số, phân biệt các con vật một cách chính xác. Phiên bản xem trước của trò chơi này được cung cấp miễn phí với 5 con khủng long, vì vậy nếu bạn muốn sở hữu được tất cả các con vật thì cần phải trả một khoản phí là 1,69 EURO (khoảng 48.000 VND).

4) Paint 4 Kids ( http://goo.gl/QnGe0C )

Có rất nhiều ứng dụng tô màu dành cho trẻ em, nhưng Paint 4 Kids vẫn nổi bật hơn cả vì những hình ảnh dễ thương, đẹp mắt và dễ sử dụng. Bạn có thể điền vào phần lựa chọn từ Spraypaint như một khuôn mẫu. Hiện tại, chương trình cung cấp hàng chục hình vẽ có in hình động vật để tô màu miễn phí, những cảnh quan dưới nước, khủng long, hình ảnh lễ Phục sinh…và nhiều hơn thế nữa.

Bên cạnh đó, bạn có thể mua thêm các gói bổ sung như cô gái, khủng long, Haloween với giá 1,99 EURO (khoảng 57.000 VND), hoặc mua trọn bộ phiên bản đầy đủ của trò chơi với giá 5,99 EURO (khoảng 172.000 VND).

Lưu ý: khi truy cập vào các liên kết của trò chơi bằng trình duyệt Google Chrome hay Internet Explorer, bạn phải tiếp tục nhấp vào nút View in Windows Store > Install thì nó mới bắt đầu tải về và cài đặt.





