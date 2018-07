Tương tự “người anh thế hệ trước”, fenix 5 Plus series cũng mang đến 3 cấu hình tùy chọn, bao gồm fenix 5S Plus, fenix 5 Plus và fenix 5X Plus. Về thiết kế, fenix 5 Plus series có ngoại hình mạnh mẽ với đường kính màn hình hiển thị từ 42-51 mm, hỗ trợ màn hình chống chói và chống nước chuẩn 10ATM (100 mét).





Cụ thể fenix 5S Plus có kích màn hình là 42 mm, fenix 5 Plus là 47 mm và fenix 5X Plus là 51 mm. fenix 5 Plus series mở ra khả năng chinh phục những ngưỡng giới hạn trước đó của người dùng, mang đến những trải nghiệm cao hơn cho các vận động viên, những người đam mê thể thao hay sẵn sàng cho những cuộc thám hiểm, phiêu lưu.



fenix 5X Plus có thời lượng pin ấn tượng nhất trong đại gia đình Garmin, tối đa 18 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và tối đa 11 giờ ở chế độ GPS và âm nhạc. Tương tự, fenix 5 Plus có thời lượng pin tối đa 10 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và 6 ngày cho fenix 5S Plus. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tận dụng chế độ tiết kiệm điện UltraTrac để kéo dài tuổi thọ pin.





Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của vivoactive 3 Music, hỗ trợ đầy đủ các tính năng theo dõi sức khỏe nâng cao và hoạt động tương tự, kết hợp với tính năng phát nhạc qua bluetooth. Thiết bị có khả năng lưu trữ đến hơn 500 bài hát và hỗ trợ tải nhạc trực tiếp từ máy tính. Ở chế độ bình thường, vivoactive 3 Music có thời lượng pin kéo dài đến 7 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và 5 giờ ở chế độ GPS với phát nhạc.







Tất cả các thiết bị đều có khả năng kết nối nhận thông báo từ smartphone, tùy chỉnh giao diện đồng hồ với các dây QuickFit cũng như nhiều tính năng chia sẻ hấp dẫn từ Garmin ConnectTM cũng đều hội tụ đầy đủ. Đặc biệt fenix 5 Plus series còn có chế độ bảo mật với tùy chọn cho phép ẩn nội dung thông báo từ điện thoại thông minh trên mặt đồng hồ cho đến khi bạn nhấn nút thao tác hoặc xoay cổ tay.

Các dòng sản phẩm này sẽ được phân phối bởi Synnex FPT với mức giá từ 7,99 đến 26,99 triệu đồng.

TIỂU MINH